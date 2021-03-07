Украинка Юлия Джима финишировала на шестой позиции в женской гонке преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Джима стартовала в гонке второй, но не смогла удержаться в тройке лучших. На последний круг дистанции украинка выходила третьей, однако позади нее были сразу четыре соперницы. В итоге удержать призовое место украинке не удалось - до медали не хватило десяти секунд.
Победу в гонке одержала лидер общего зачета Тирил Экхофф.
Кубок мира в Нове Место. Результаты женской гонки преследования
1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+0+1+2) 27:28,0
2. Дениз Херрманн (Германия) (1+0+0+0) +24,0
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - (0+1+1+1) +29,9...
6. Юлия Джима (Украина) - (1+0+1+0) +39,8
16. Дарья Блашко (Украина) - (1+0+2+0) +2:01,4
29. Анастасия Меркушина (Украина) - (3+1+0+0) +2:48,3
33. Валя Семеренко (Украина) - (1+0+1+1) +2:53,0
42. Елена Пидгрушная (Украина) - (2+1+1+1) +3:29,3
Кубок мира по биатлону: Восьмой этап
- Восьмой этап КМ по биатлону проходит с 4 по 7 марта: где и когда смотреть гонки.
- В женской эстафете сборная Украины была дисквалифицирована, но затем ей вернули четвертую позицию.
- В мужской эстафете наша команда выступила неудачно.
- В женском спринте биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль, а у мужчин в спринте лучший результат показал Дмитрий Пидручный.
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