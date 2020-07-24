Итоговый турнир WTA и все теннисные соревнования в Китае отменены из-за коронавируса

Все крупные турниры сезона в Китае не состоятся.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили об отмене всех турниров в Китае в нынешнем сезоне из-за пандемии коронавируса.

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Решение не проводить международные турниры на территории страны ранее приняло китайское правительство.

"Мы очень расстроены, что матчей в Китае не будет в этом году. Жаль, но это также означает, что не будет Итогового турнира WTA и чемпионской гонки. Тем не мене, мы уважаем решение властей Китая и надеемся вернуться в следующем сезоне", - заявил глава WTA Стив Саймон.

Таким образом, не состоится Мастерс ATP в Шанхае, Итоговый турнир WTA (Шэньчжэнь) и Малый итоговый турнир WTA (Чжухай), а также ряд других крупных первенств, которые должны были пройти осенью.

Теннисный сезон будет возобновлен в следующем месяце - у девушек турниром в Палермо (3 августа), а у мужчин - в Нью-Йорке (24 августа).

В прошлом году финалисткой Итогового турнира WTA была украинка Элина Свитолина, которая в решающем матче уступила австралийке Эшли Барти (4:6, 3:6).

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина провально выступила на втором мини-турнире в Германии.

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