Наша команда не оставила шансов Фарерским островам.

Мужская сборная Украины по гандболу одолела Фарерские острова в квалификационном раунде к Евро-2022.

Поединок проходил в рамках 3-го тура отборочного цикла чемпионата Европы-2022 и завершился победой украинцев со счетом - 25:21.

Эта победа позволила Украине догнать Россию в турнирной таблице группы 3. Теперь команда Николая Степанца сравнялась по очкам с русскими, а следом идут сборные Чехии и Фарерских островов.

Чемпионат Европы-2022 (Мужчины)

3-й тур

Украина - Фарерские острова - 25:21 (15:13, 10:8)

Украина: Терехов, Комок, Буйненко, Акименко, Кириленко, Денисов, Садовый, Дорощук, Жук, Донцов, Горига, Захаров, Миноцкий, Кубатко, Ильченко

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Украина в отборе на Евро-2022: главное

Украина и Россия первый матч провели 5 ноября - тогда была зафиксирована ничья.

Во втором поединке подопечные Николая Степанца уступили русским.

Поединки квалификации будут проходить с ноября 2020 года по май 2021-го. В финальную часть турнира выйдут первые две команды каждой из групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места.

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Автор: Будрин Артем