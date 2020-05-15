"Вернем Львов в Польшу": один из лучших волейбольных клубов Украины хочет переехать в соседний чемпионат

"Барком-Кажаны" намерены покинуть украинскую Суперлигу.

Львовский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" подал заявку на участие в чемпионате Польши сезона-2020/21.

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Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Также в польский турнир хочет заявиться клуб из Берлина. Представитель местного чемпионата Камил Складовски отметил, что заявки будут рассмотрены наблюдательным советом. При этом маловероятно, что они будут одобрены, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.

Бывший главный тренер "Кажанов" Ян Сух поддержал идею перехода львовян в польский турнир, а также сделал неоднозначное заявление в комментарии изданию:

"Я буду рад, если "Барком-Кажаны" окажутся в Плюс-лиге. Давайте предоставим им шанс. Даже когда я тренировал команду, то такая идея обсуждалась. В Украине им нет равных, поэтому они хотят попробовать силы в нашей стране. Это сильная команда с отличным залом, который может вместить более двух тысяч зрителей. Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе".

УНИАН ранее сообщал о том, что чемпионат Украины по волейболу завершен досрочно без определения призеров.