Матч женской сборной Украины по теннису отложен из-за коронавируса

Матчевая встреча Япония - Украина перенесена на неопределенный срок.

Матч между сборными Японии и Украины в рамках плей-офф теннисного Кубка Федерации перенесен на неопределенный срок.

Об этом сообщил президент ITF Дэвид Хаггерти, передает Федерация тенниса Украины.

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Матчевая встреча Япония - Украина должна была пройти 17-18 апреля, однако из-за коронавируса ее пришлось отложить. Когда именно теперь пройдет матч, будет зависеть от развития ситуации с эпидемией.

Победитель пары Япония - Украина выйдет в квалификационный турнир финала Кубка Федерации-2021, а проигравший отправится в Первую группу Евро-Африканской зоны.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины пробилась в плей-офф после победы над сборной Эстонии.