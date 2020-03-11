Матч женской сборной Украины по теннису отложен из-за коронавируса
19:27, 11 марта 2020Другое
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Матчевая встреча Япония - Украина перенесена на неопределенный срок.
Женская сборная Украины по теннису / фото: ФТУ
Матч между сборными Японии и Украины в рамках плей-офф теннисного Кубка Федерации перенесен на неопределенный срок.
Об этом сообщил президент ITF Дэвид Хаггерти, передает Федерация тенниса Украины.
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Матчевая встреча Япония - Украина должна была пройти 17-18 апреля, однако из-за коронавируса ее пришлось отложить. Когда именно теперь пройдет матч, будет зависеть от развития ситуации с эпидемией.
Победитель пары Япония - Украина выйдет в квалификационный турнир финала Кубка Федерации-2021, а проигравший отправится в Первую группу Евро-Африканской зоны.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины пробилась в плей-офф после победы над сборной Эстонии.
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