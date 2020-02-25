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Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону-2020

22:21, 25 февраля 2020
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Дмитрий Пидручный - лидер сборной Украины / фото: biathlon.com.ua

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

Состав женской сборной: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Дарья Блашко.

Состав мужской сборной: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко.

Турнир пройдет в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. ЧЕ был перенесен в Беларусь из-за нехватки снега в эстонском Отепя. 

На соревнованиях будут разыграны семь комплектов наград. 

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина завоевала медаль на чемпионате мира по биатлону в Италии.

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