Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону-2020
22:21, 25 февраля 2020Другое
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Утверждена заявка команды на континентальное первенство в Беларуси.
Дмитрий Пидручный - лидер сборной Украины / фото: biathlon.com.ua
Тренерский штаб сборной Украины определился с составом мужской и женской команд на чемпионат Европы по биатлону-2020.
Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.
Состав женской сборной: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Дарья Блашко.
Состав мужской сборной: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко.
Турнир пройдет в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. ЧЕ был перенесен в Беларусь из-за нехватки снега в эстонском Отепя.
На соревнованиях будут разыграны семь комплектов наград.
УНИАН ранее сообщал о том, что Украина завоевала медаль на чемпионате мира по биатлону в Италии.
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