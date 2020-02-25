Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону-2020

Утверждена заявка команды на континентальное первенство в Беларуси.

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом мужской и женской команд на чемпионат Европы по биатлону-2020.

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

Состав женской сборной: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Дарья Блашко.

Состав мужской сборной: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко.

Турнир пройдет в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. ЧЕ был перенесен в Беларусь из-за нехватки снега в эстонском Отепя.

На соревнованиях будут разыграны семь комплектов наград.

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина завоевала медаль на чемпионате мира по биатлону в Италии.