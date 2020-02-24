"Хотел грандиозный дебют": украинский борец Новиков не удивлен своей победой на чемпионате Европы

На спортсмена не давил тот факт, что он заменил в сборной Жана Беленюка.

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков поделился впечатлениями от выступления на чемпионате Европы, который он сенсационно выиграл, а также рассказал про олимпийские амбиции.

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22-летний спортсмен дал интервью порталу Mixsport.

"Чувствовал ли дополнительную ответственность, являясь заменой Жана Беленюка на турнире? На меня это никак не влияло. Я был действующим чемпионом мира до 23 лет и был уверен в себе. Лишь хотел, чтобы мой дебют на чемпионате Европы среди взрослых был грандиозным, так и получилось. Я ехал побеждать.

Были ли какие-то форс-мажоры? Все шло по плану. Единственное, перед тем, как выйти на финальную схватку, я вспомнил, что взял с собой флаг, но забыл выложить его из сумки и отдать тренерам. Но решил не думать об этом, а сосредоточиться на схватке. Ведь в зале у кого-то точно есть флаг", - рассказал Новиков.

Борец при этом реально не рассчитывает попасть на Олимпиаду-2020 в Токио, так как лицензию в его весовой категории, скорее всего, использует Жан Беленюк.

"Лицензия не именная, она дается на страну, и поехать может любой. Поехать в другой категории реально. Но я уже боролся в категории 97 кг, это не так уж и легко. Все-таки хочу выступать в своем весе, до 87 кг. Так мне комфортней всего.

Думаю, в 2024-м мне уже ничто не помешает поехать на Олимпийские игры в категории до 87 кг. Кроме того, у меня есть желание поехать на Олимпиаду и в 2028-м году. Главное, чтобы позволяло здоровье.

Главная цель? Конечно, золото Олимпийских игр. Это наивысшее достижение для борца. Также хочется побеждать на мировых первенствах", - заявил Новиков.

Напомним, украинец одержал победу на ЧЕ в Риме, где в финале встречался с одним из лучших борцов мира Виктором Лоринцом из Венгрии и сумел разгромить соперника - 7:1.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Беленюк вошел в топ-3 лучших борцов греко-римского стиля в 2019 году.