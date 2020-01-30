Украинская тяжелоатлетка выиграла Кубок мира (фото)

Ирина Деха стала лучшей на соревнованиях в Италии.

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха завоевала золото Кубка мира. Соревнования проходили в Риме (Италия).

Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины.

Украинка показала результат 106 кг в рывке и 130 кг - в толчке. Это позволило Дехе занять первое место.

Для Дехи это первое достижение такого уровня. В 2016-м 23-летняя спортсменка завоевала золото чемпионата Европы в Норвегии.

На чемпионате мира в сентябре прошлого года Деха упустила бронзовую медаль, так как оказалась тяжелее соперницы на 150 грамм при одинаковых результатах.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинского тяжелоатлета лишили золотой медали Олимпиады-2012.