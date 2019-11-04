Свитолина завершила сезон в статусе шестой ракетки мира

Появилась обновленная версия рейтинга лучших теннисисток мира.

4 ноября был опубликован новый рейтинг WTA, в котором изменились позиции лучших украинских теннисисток.

Читайте такжеИтоговый турнир WTA: Свитолина в третий раз подряд стала автором лучшего удара дня (видео)

Украинка Элина Свитолина завершает сезон в статусе шестой ракетки мира. Она поднялась на две ступеньки благодаря выходу в финал Итогового турнира WTA.

Вторая ракетка страны Даяна Ястремская на две строчки улучшила позицию и стала 22-м номером планеты.

Что касается других украинок в топ-100 мирового рейтинга, то Леся Цуренко поднялась на одну ступень и занимает 70-ю позицию, а Катерина Козлова потеряла пять позиций и стала 89-й.

Лидером мирового рейтинга остается австралийка Эшли Барти.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина проиграла первой ракетке мира в финале Итогового турнира WTA.