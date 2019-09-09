Украинские гимнасты завоевали еще четыре медали на престижных соревнованиях в Венгрии
14:23, 09 сентября 2019Другое
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Золотую награду завоевал Олег Верняев.
Олег Верняев выиграл золото на брусьях / фото: НОК Украины
Украинские гимнасты успешно завершили выступления на этапе Кубка мирового вызова в венгерском городе Сомбатхей.
Как сообщает НОК Украины в Twitter, во второй день соревнований сборная Украины завоевала четыре награды: золото, два серебра и бронзу.
Обладателем золотой медали стал Олег Верняев, который стал лучшим в упражнении на брусьях. В этом же виде серебро выиграл Петр Пахнюк.
В упражнении на перекладине Пахнюк также стал вторым. А бронзу Украине принесла Ангелина Радивилова, которая поднялась на пьедестал по итогам вольных упражнений.
Как сообщал УНИАН, в первый день Кубка мирового вызова в Венгрии украинцы завоевали пять медалей.
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