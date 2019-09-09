Украинские гимнасты завоевали еще четыре медали на престижных соревнованиях в Венгрии

Золотую награду завоевал Олег Верняев.

Украинские гимнасты успешно завершили выступления на этапе Кубка мирового вызова в венгерском городе Сомбатхей.

Как сообщает НОК Украины в Twitter, во второй день соревнований сборная Украины завоевала четыре награды: золото, два серебра и бронзу.

Обладателем золотой медали стал Олег Верняев, который стал лучшим в упражнении на брусьях. В этом же виде серебро выиграл Петр Пахнюк.

В упражнении на перекладине Пахнюк также стал вторым. А бронзу Украине принесла Ангелина Радивилова, которая поднялась на пьедестал по итогам вольных упражнений.

Как сообщал УНИАН, в первый день Кубка мирового вызова в Венгрии украинцы завоевали пять медалей.