"Стартовала без ожиданий": Свитолина прокомментировала историческое достижение на Уимблдоне

Украинская теннисистка поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свой выход в четвертьфинал Уимблдона после победы над хорваткой Петрой Мартич (6:4, 6:2).

Слова теннисистки приводит "Большой теннис Украины".

"На этом турнире я стартовала без каких-то ожиданий, поэтому сейчас я в большом предвкушении от четвертьфинала. Я бы не хотела возлагать на себя какое-либо давление. Я знаю, что раньше никогда не проходила дальше, чем четвертьфинал на "Шлемах", но это лишь вопрос времени. Мне все еще только 24 года. Я не должна торопиться, не должна сильно на себя давить, просто играть от матча к матчу. Возможно, просто стараться представлять себе, что это первый круг.

Сейчас я определенно чувствую себя гораздо, гораздо лучше. Физически я сильнее и свежее, последние несколько месяцев у меня были небольшие трудности из-за травмы. Теперь наконец у меня есть возможность играть на 100% своих физических возможностей, я могу давить, могу показывать свой лучший теннис", - отметила Элина.

Стоит отметить, что Свитолина стала первой украинкой в истории Уимблдона, которой удалось выйти в четвертьфинал. Также она уже гарантировала себе шестую строчку в рейтинге WTA по итогам соревнований. Ее следующей соперницей станет чешка Каролина Мухова.

УНИАН также сообщал, что Уимблдон покинули две украинские теннисистки.