Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020
13:41, 26 апреля 2019Другое
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Пока что все лицензии завоевали представители пулевой стрельбы.
Александр Петрив (в центре) завоевал лицензию на Игры-2020 / nsblvs.org
Олимпийский чемпион 2008 года по пулевой стрельбе Александр Петрив завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.
Об этом сообщает Isport.
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Петрив занял шестое место в скорострельной стрельбе из пистолета с 25 метров на четвертом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине, тем самым став обладателем лицензии.
Лицензия Петрива стала третьей для Украины в пулевой стрельбе на Игры-2020. До этого на чемпионате мира прошлого года лицензии завоевали Павел Коростылев и Елена Костевич.
Отметим, что Петрив становился чемпионом Олимпиады-2008 именно в стрельбе из скорострельного пистолета.
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