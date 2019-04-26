цей матеріал доступний українською

Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020

13:41, 26 апреля 2019
Другое
63 0
Александр Петрив (в центре) завоевал лицензию на Игры-2020 / nsblvs.org

Об этом сообщает Isport.

Читайте также"Спортивный Оскар": Абраменко и Костевич признаны лучшими спортсменами Украины в 2018 году

Петрив занял шестое место в скорострельной стрельбе из пистолета с 25 метров на четвертом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине, тем самым став обладателем лицензии.

Лицензия Петрива стала третьей для Украины в пулевой стрельбе на Игры-2020. До этого на чемпионате мира прошлого года лицензии завоевали Павел Коростылев и Елена Костевич.

Отметим, что Петрив становился чемпионом Олимпиады-2008 именно в стрельбе из скорострельного пистолета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пулевая стрельба#Олимпийские игры-2020 в Токио