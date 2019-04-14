Украинец Темиров выиграл бронзу чемпионата Европы по борьбе

Очередная награда украинской сборной в Бухаресте.

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров в категории до 60 кг завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, который сегодня завершился в Бухаресте.

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Украинца не пустил в финал серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Виктор Киобану из Молдовы, но в схватке за третье место Ленур Темиров выиграл у хорвата Ивана Лизатовича - 9:0.

Таким образом, Темиров после бронзы чемпионата мира-2018 и завоевал дебютную медаль чемпионата Европы.

Напомним, бронзовыми призерами чемпионата Европы по вольной борьбе стали Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг). В женской борьбе украинки завоевали 4 "золота" – Оксана Ливач (50 кг), Ирина Гусяк (55 кг), Алла Черкасова (68 кг), Алина Стадник-Махиня (72 кг) и два "серебра" – Лилия Горишня (53 кг), Татьяна Кит (57 кг).

Как сообщал УНИАН, накануне Жан Беленюк стал трехкратным чемпионом Европы.