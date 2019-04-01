Победа в 1 очко: Запорожье обыграло чемпиона Суперлиги Черкасские Мавпы в битве за полуфинал плей-офф

Действующий обладатель золотых медалей "Черкасские Мавпы" прекращает борьбу за трофей.

В понедельник состоялся решающий третий поединок четвертьфинальной серии плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги. За выход в полуфинал боролись победитель нынешнего регулярного чемпионата «Запорожье» и прошлогодний обладатель золота Суперлиги «Черкасские Мавпы».

Две предыдущие встречи между командами в 1/4 финала завершились победами одной и другой команды, сообщает официальный сайт соревнований.

В третьей игре начало осталось за хозяевами - "Запорожьем", которое к концу первой четверти оторвалось от команды Максима Михельсона на 11 очков.

Однако «Черкасские Мавпы» не позволили сопернику развить преимущество. В итоге, действующие чемпионы подобрались на расстояние 3 очков во второй четверти, на расстояние 1 очка – в третьей и даже сумели сравнять счет в заключительной 10-минутке. Однако подопечные Валерия Плеханова выстояли и сохранили победный расклад на табло, так и не позволив сопернику хоть раз за игру выйти вперед.

Самым результативным игроком матча стал Киндал Хилл, который набрал 24 очка и прибавил к ним 10 подборов.

"Запорожье" вышло в полуфинал и в следующем раунде встретится с «Киев-Баскетом», который прошел «Николаев».

Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал

«Запорожье» – «Черкасские Мавпы» 81:80 (25:17, 20:22, 19:18, 17:23)

«Запорожье»: Холтон (15 + 4 передачи – 7 потерь), Кондраков (8 + 5 подборов + 4 передачи), Мироненко, К. Хилл (24 + 10 подборов), Прессли (14 + 6 подборов) – старт; Шевченко (11), Буц (2), Овдеенко, Трент (7 + 6 передач)

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (3), Кольченко (20 – 5 потерь), Отверченко (10 + 3 перехвата), Липовцев (3), Скапинцев (2) – старт; Б. Янг (15 + 8 передач), Кокли (6 + 5 подборов), Никс, Ткаченко (11), Чумаков (10)

Счет в серии: 2-1