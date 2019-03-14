Ванкувер победил Рейнджерс, Чикаго обыграл Торонто в НХЛ

"Нью-Джерси" прервал серию из семи поражений, обыграв "Эдмонтон".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Чикаго Блэкхоукс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:4. Интересно, что «Блэкхоукс» вел по хоу игры - 5:4, но хоккеисты "Торонто" сумели забить четыре шайбы подряд и возродить интригу. Тем не менее, победа досталась гостям.

Кроме того, "Нью-Джерси" прервал серию из семи поражений, обыграв "Эдмонтон".

Торонто – Чикаго – 4:5 (0:4, 1:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Кит (Перлини, Саад), 0:2 – 12 Перлини (Густафссон, Строум), 0:3 – 17 Кагун (Анисимов, Кэйн), 0:4 – 18 Саад (Сайкура), 0:5 – 32 Дебринкат (Строум, Перлини), 1:5 – 38 Юнссон (В. Нюландер, Райлли), 2:5 – 47 Мэттьюс (В. Нюландер, Юнссон), 3:5 – 50 Райлли (Марнер, Мэттьюс), 4:5 – 58 Таварес (Марнер).

Эдмонтон – Нью-Джерси – 3:6 (2:2, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Агостино (Руни, Грин), 1:1 – 9 Ганье (Беннинг, Хайра), 2:1 – 14 Чейссон (Клефбом, Макдэвид), 2:2 – 19 Зэйджак (Сиверсон), 2:3 – 26 Сиверсон (Кэррик, Стэффорд), 2:4 – 32 Кенневилл (Бутчер, Габриэль), 2:5 – 36 Руни (Палмиери, Агостино), 3:5 – 39 Беннинг (Секера, Макдэвид), 3:6 – 52 Колман (Грин).

Ванкувер – Рейнджерс – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 26 Босер (Хорват, Ливо), 2:0 – 29 Мотте (Маркстрем, Эдлер), 3:0 – 29 Мотте (Руссель), 3:1 – 50 Бучневич (Деанджело, Зибанежад), 4:1 – 59 Виртанен (Стечер, Пирсон).