Женская сборная Украины по шахматам сыграла вничью с командой Казахстана на ЧМ
20:38, 09 марта 2019Другое
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Матч завершился со счетом 2:2.
Украинки сыграли все четыре партии с шахматистками из Казахстана вничью / wteams.astana2019.fide.com
В Астане (Казахстан) завершились партии 5-го тура командного чемпионата мира по шахматам, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Кахстана.
Матч завершился со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки все свои партии завершили вничью. По пол-очка добыли Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина и Наталия Букса.
В матче лидеров турнира сборная Китая с минимальным преимуществом одолела команду России - 2,5:1,5 очка.
После 5-ти туров лидируют команды Китая - 10 командных очков (13,5 личных), России - 8 (15,5) и Украины - 7 (13).
Командный чемпионат мира по шахматам проходит в столице Казахстана с 4 по 15 марта.
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