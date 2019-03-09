Женская сборная Украины по шахматам сыграла вничью с командой Казахстана на ЧМ

Матч завершился со счетом 2:2.

В Астане (Казахстан) завершились партии 5-го тура командного чемпионата мира по шахматам, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Кахстана.

Матч завершился со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки все свои партии завершили вничью. По пол-очка добыли Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина и Наталия Букса.

В матче лидеров турнира сборная Китая с минимальным преимуществом одолела команду России - 2,5:1,5 очка.

После 5-ти туров лидируют команды Китая - 10 командных очков (13,5 личных), России - 8 (15,5) и Украины - 7 (13).

Командный чемпионат мира по шахматам проходит в столице Казахстана с 4 по 15 марта.