цей матеріал доступний українською

Женская сборная Украины по шахматам сыграла вничью с командой Казахстана на ЧМ

20:38, 09 марта 2019
Другое
43 0
Украинки сыграли все четыре партии с шахматистками из Казахстана вничью / wteams.astana2019.fide.com

В Астане (Казахстан) завершились партии 5-го тура командного чемпионата мира по шахматам, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Кахстана.

Матч завершился со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки все свои партии завершили вничью. По пол-очка добыли Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина и Наталия Букса.

В матче лидеров турнира сборная Китая с минимальным преимуществом одолела команду России - 2,5:1,5 очка.

После 5-ти туров лидируют команды Китая - 10 командных очков (13,5 личных), России - 8 (15,5) и Украины - 7 (13). 

Командный чемпионат мира по шахматам проходит в столице Казахстана с 4 по 15 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #шахматы#сборная Украины#чемпионат мира