Олимпийская чемпионка экс-фигуристка Баюл: до тех пор, пока не умру, мне нельзя пить, ни капли

Первая в истории независимой Украины чемпионка Олимпийских игр Оксана Баюл рассказала о своей победе в Лиллехаммере и борьбе с алкогольной зависимостью.

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины экс-фигуристка Оксана Баюл в интервью украинским СМИ рассказала о своей победе в Лиллехаммере в 1994 году, а также поведала о том, как ей удалось избавиться от алкогольной зависимости во время жизни в США.

"Американская пресса представила мою победу как большую неожиданность. У нас бы об этом сказали: «Пришел, увидел, победил». Но ведь это было совсем не так! В Норвегию я приехала в ранге действующей чемпионкой мира. То есть, в мире фигурного катания обо мне уже все знали. Просто в то время внимание мировой прессы була сосредоточено на конфликте между Нэнси Керриган и Тони Хардинг. Спортивные результаты отошли на второй план", - вспоминает Баюл, которую цитирует Sportarena.

"Еще в юношеском возрасте, перед началом соревнований в раздевалке говорила конкуренткам: «Маша, ты сегодня будешь третьей, ты, Люда, пятой, а я выиграю». Мамы этих девушек пытались меня пристыдить, мол, нельзя себя так вести. Отвечала: «Мне можно. Я - лидер». В Днепропетровске прожила первые 13 лет своей жизни. В 4 года встала на коньки и все свое свободное время проводила на льду. Но и этого мне было мало: зимой шла к маминой подруге тете Нине, брала коньки и вместе с ней искала во дворе замерзшие лужи. Она держала меня за руку, а я каталась".

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По словам Оксаны Баюл, характер ей помог и в борьбе с алкогольной зависимостью.

"Если за что-то берусь, стараюсь довести дело до конца. Не могу остановиться на полпути. Сразу после триумфа в Лиллехаммере я со своими тренерами Галиной Змиевской и Валентином Николаевым подписала контракт на работу в США. В 17 лет трудно быть одной в чужой стране. Даже лучшие наставники не заменят родителей.

С тем давлением, которое на меня оказывалось в Америке, справиться не смогла. Попробовала снимать стрессы с помощью алкоголя. Сначала помогало. Затем стало мешать. Моей работе, моим выступлениям на льду. Когда врачи рекомендовали мне лечение в клинике, поняла, что стала алкоголиком. В больнице, где провела три с половиной месяца, полностью осознала, какая это беда. Лечению эта болезнь не поддается. Не помогут ни таблетки, ни уколы. Единственный выход – просто не пить. Вообще не прикасаться к бутылке.

Нашла в себе силы справиться с этим недугом. Но до тех пор, пока не умру, мне нельзя пить. Ни капли.

Сначала, когда снова стала посещать различные тусовки, чувствовала себя немного неловко. Потом привыкла на вечеринках спокойно заказывать себе воду или сок", - рассказала Оксана Баюл.

Напомним, Оксана Баюл - олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994, чемпионка мира (1993), вице-чемпионка Европы (1993, 1994). С 1994 года проживает в США. В ноябре прошлого года украинской спортсменке исполнился 41 год.