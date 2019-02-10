Сборная Украины по хоккею всухую проиграла команде Румынии на турнире в Броварах

Украинские хоккеисты заняли последнее место на международном турнире.

Украинская сборная провела очередной матч под руководством Андрея Срюбко, в котором нашим соотечественникам противостояли соперники из Румынии.

В рамках международного турнира в Броварах украинцы проиграли со счетом 0:3, сообщает сайт Украинской хоккейной лиги.

Команды начали осторожно, не бросая все силы на атаку. На экваторе первой 20-минутки номинальные гости сумели дважды отличиться усилиями Жомбора Мольнара и Виталия Кириченко.

Во втором периоде обе сборные имели шансы для взятия ворот, но на первый план вышла не реализация голевых моментов и хорошая игра в двух голкиперов – Кучера и Полца. Подопечные Андрея Срюбко бросили все силы в нападение в заключительные 20 минут, но хотя бы раз пробить румынскую оборону им не удалось. Зато гости смогли увеличить разрыв в счёте до трёх шайб после гола от Чанада Фодора.

Украинцы уступили 0:3 – это поражение стало первым для нашей команды в истории независимой сборной страны от румын. В свою очередь сегодняшние соперники одержали победу на международном турнире, выиграв два матча у поляков и украинцев с общим счётом 5:0.

Андрей Срюбко продолжит готовить украинскую сборную к чемпионату мира в Дивизионе IB, который в этом году состоится в эстонском Таллине.

Украина – Румыния 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

0:1 – Ж. Мольнар, 0:2 – Кириченко, 0:3 – Фодор.

Вратари: Кучер – Полц.