Ястремская выиграла, Козлова - проиграла во втором круге теннисного турнира в Таиланде

15:27, 30 января 2019
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Даяна Ястремская вышла в третий кргу турнира в Таиланде / btu.org.ua

В Хуахине завершились матчи второго круга теннисного турнира серии WTA  Thailand Open, в которых украинка Даяна Ястремская обыграла Шуай Пенг из Китая, а ее соотечественница Катерина Козлова проиграла Айле Томлянович из Австралии.

Ястремская обыграла Пенг со счетом 6:1, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился 1 час и 13 минут. За это время украинка сделала 6 эйсов и выиграла 57 розыгрышей мячей при 43 - у соперницы.

В свою очередь, Козлова проиграла со счетом 6:7 (0:7), 1:6.

Таким образом, Ястремская осталась единственной представительницей Украины на турнире в Таиланде.

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Теги: #теннис#Катерина Козлова#Даяна Ястремская