Ястремская выиграла, Козлова - проиграла во втором круге теннисного турнира в Таиланде

Украинки по разному выступили в своих матчах турнира.

В Хуахине завершились матчи второго круга теннисного турнира серии WTA Thailand Open, в которых украинка Даяна Ястремская обыграла Шуай Пенг из Китая, а ее соотечественница Катерина Козлова проиграла Айле Томлянович из Австралии.

Ястремская обыграла Пенг со счетом 6:1, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился 1 час и 13 минут. За это время украинка сделала 6 эйсов и выиграла 57 розыгрышей мячей при 43 - у соперницы.

В свою очередь, Козлова проиграла со счетом 6:7 (0:7), 1:6.

Таким образом, Ястремская осталась единственной представительницей Украины на турнире в Таиланде.