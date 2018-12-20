Определились чемпионы Украины по фигурному катанию во всех видах программы

Сильнейшие спортсмены страны были определены среди спортивных пар, танцевальных дуэтов, а также в одиночном катании - у мужчин и женщин

В Киеве завершился чемпионат Украины по фигурному катанию, где в течение двух дней определились чемпионы во всех видах программы.

В состязаниях танцевальных дуэтов после ритмичного танца конкурировали Дарья Попова и Владимир Беликов (64.13) с чемпионами Александрой Назаровой и Максимом Никитиным (63.26). Но Никитин, как оказалось, получил травму, сообщает ProSport.ua.

“Он заверил меня, что всё будет хорошо и мы готовились выйти на лед с произвольной программой, – сказала Назарова. – Но за ночь нога распухла и Максим вынужден был поехать в больницу, чтобы пройти МРТ. О выступлении уже не могло быть и речи”.

В результате дуэт снялся с соревнований, а Попова и Беликов выиграли золото, хотя в отстутствие основных конкурентов выступил неказисто. “К сожалению, не смогли собраться после ночных переживаний за Максима, оба дуэта связывает тесная дружба”, – прокомментировала тренер победителей Галина Чурилова.

Серебро выиграли Юлия Жата и Ян Луковский, набравшие в сумме 143.40 балла. Третье место заняли киевляне Алиса Лупашко и Владислав Хоменский с результатом 67.17.

В парном катании изменений по сравнению с короткой программой не произошло. София Нестерова и Артём Даренский защитили чемпионский титул, хотя падал и Артём и его партнёрша. Но запас прочности был слишком велик – 138.18 балла. “Я не смог адаптироваться к киевскому льду. Он для меня необычный, более мягкий, чем в Днепре. Поэтому и произошли ошибки”, – сказал Артём.

Второе место в итоге заняли Виктория Бычкова и Иван Хобта (130.11). Бронза у Софии Голиченко и Ивана Павлова (121.45).

Что касается мужского одиночного катания, то здесь победу одержал киевлянин Иван Шмуратко. Если в короткой программе он опередил Андрея Кокуру менее чем на балл, то за произвольную Шмуратко получил 126.37 баллов, а 15-летний конкурент – только 109.56. И это несмотря на ряд неудач при исполнении тройных прыжков.

В сумме Шмуратко набрал 186.12, Кокура – 168.91. Бронза досталась харьковчанину Михаилу Лейбе - 155.10.

Последним пунктом программы было женское одиночное катание. Чемпионка, по сути, была ясна заранее уже по итогам первого дня. Анастасия Архипова уже только по одной технической оценке опережала ближайшую преследовательницу на целых 20 балов. А когда соревнования завершились, то отрыв составил почти 40 баллов.

Киевлянка набрала в сумме 179.30 балла, а серебряная призёрка – Анна Иванченко из Одессы – 139.45. Обладательницей бронзовой медали стала еще одна киевлянка Марина Жданович (137.01).