Сборная Украины показала худший результат в мужских эстафетах за 8 лет

В эстафетной гонке в австрийском Хохфильцене украинцы заняли 16-е место.

Мужская сборная Украины по биатлону продемонстрировала худший результат в эстафете на Кубке мира за последние 8 лет. Об этом сообщает "Про биатлон".

В эстафетной гонке в австрийском Хохфильцене украинцы заняли 16-е место. В последний раз настолько большой провал происходил с нашей командой 13 декабря 2010 года, когда мужская сборная в том же Хохфильцене заняла 20-е место.

Напомним, что украинская четверка в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного пробежала дистанцию с отставанием в 4 минуты 14,9 секунды от лидера. При этом Артему Тищенко стало плохо после окончания его этапа.

Победу одержали олимпийские чемпионы - спортсмены сборной Швеции, опередившие на 3,6 секунды команду Норвегии.