Шведские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Украина - 16-я
В Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская эстафетная гонка этапа Кубка мира, в которой сборная Украины заняла 16-е место. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Наша четверка в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного пробежала дистанцию с отставанием в 4 минуты 14,9 секунды от лидера.
Стоит отметить, что неудачный итоговый результат украинцы показали, несмотря на хорошую стрельбу: никто из членов "сине-желтого" квартета не уезжал на дополнительный круг, было использовано всего шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.
Победу одержали олимпийские чемпионы - спортсмены сборной Швеции, опередившие на 3,6 секунды команду Норвегии. На третьем месте - немецкие биатлонисты, забежавшие на один штрафной круг.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Эстафета, 4х7,5 км
1. Швеция - 1:16.10,6 (0+5)
2. Норвегия - отставание +3,6 (0+7).
3. Германия - +28,8 (1+6)…
...16. УКРАИНА - 4:14,9 (0+6)...