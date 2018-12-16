Шведские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Украина - 16-я

Украинцы выступили неудачно, несмотря на хорошую стрельбу.

В Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская эстафетная гонка этапа Кубка мира, в которой сборная Украины заняла 16-е место. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Наша четверка в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного пробежала дистанцию с отставанием в 4 минуты 14,9 секунды от лидера.

Стоит отметить, что неудачный итоговый результат украинцы показали, несмотря на хорошую стрельбу: никто из членов "сине-желтого" квартета не уезжал на дополнительный круг, было использовано всего шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Победу одержали олимпийские чемпионы - спортсмены сборной Швеции, опередившие на 3,6 секунды команду Норвегии. На третьем месте - немецкие биатлонисты, забежавшие на один штрафной круг.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия

Эстафета, 4х7,5 км

1. Швеция - 1:16.10,6 (0+5)

2. Норвегия - отставание +3,6 (0+7).

3. Германия - +28,8 (1+6)…

...16. УКРАИНА - 4:14,9 (0+6)...