У Хосепа Гвардиолы радикально иной взгляд на ситуацию, в отличие от украинца.

Главный наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не согласился с украинским хавбеком "горожан" Александром Зинченко. Выдающийся тренер вовсе не разделяет мнений 24-летнего футболиста, который опрометчиво высказался, что "МанСити" по силам завоевать сразу четыре титула в этом сезоне.

Гвардиола пообщался с журналистами в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха, который состоится 16 марта.

Слова тренера приводит официальный сайт УЕФА.

"Зинченко сказал, что мы можем выиграть все трофеи за сезон? Я буду старше Алекса. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Он должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть против "Боруссии" и выйти в четвертьфинал. Это единственный возможный путь. Еще никто не завершал сезон с четырьмя трофеями. И я считаю, что такого никогда не случится", - категоричен в своем убеждении Пеп.

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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок Английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 18 матчах за "Сити" во всех турнирах.

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Будрин Артем