Александр Зинченко и Влада Седан / фото facebook Юрия Сапронова
Футболист сборной Украины Александр Зинченко 24 августа сыграл свадьбу с телеведущей Владой Седан.
Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.
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Во время свадьбы гостей развлекали Вера Брежнева, MONATIK и Дан Балан.
На свадьбе присутствовали главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, партнеры Зинченко по национальной команде и ряд других известных личностей.
Кроме свадебной церемонии и праздничной программы, в видеоклип также вошли "сборы" жениха и невесты и фотосессия на яхте. В конце вечера гости наслаждались красочным салютом, а также пробовали огромный свадебный торт.
Александр Зинченко: последние новости
- Александр Зинченко поучаствовал в презентации выездной формы "Ман Сити", а также третьего комплекта "Ман Сити".
- В день своей свадьбы Зинченко попытался оправдаться за скандальные слова своей жены и свои слова о тактике Пепа Гвардиолы.
- Влада Седан назвала тактику Гвардиолы на матч с "Лионом" "зашкваром".
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