Александр Зинченко сыграл свадьбу с телеведущей Владой Седан.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко 24 августа сыграл свадьбу с телеведущей Владой Седан.

Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.

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Во время свадьбы гостей развлекали Вера Брежнева, MONATIK и Дан Балан.

На свадьбе присутствовали главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, партнеры Зинченко по национальной команде и ряд других известных личностей.

Кроме свадебной церемонии и праздничной программы, в видеоклип также вошли "сборы" жениха и невесты и фотосессия на яхте. В конце вечера гости наслаждались красочным салютом, а также пробовали огромный свадебный торт.

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Автор: Антон Дударь