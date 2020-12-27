Жуниор Мораес от скромности точно не умрет.

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес поставил себя на первое место в опросе на лучшего игрока чемпионата Украины в 2020 году.

Референдум провел портал "Команда №1".

В рамках опроса от каждой команды УПЛ голосовали по 15 футболистов и главный тренер. Каждый участник опроса называл тройку лучших, на его взгляд, футболистов года.

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Мораес оказался единственным из "Шахтера", кто проголосовал за самого себя.

В тройку при этом он также включил своих одноклубников Алана Патрика и Марлоса.

Стоит отметить, что по итогам опроса "Шахтера" больше всего баллов набрали Николай Матвиенко, Мораес и Додо. Футболисты "Динамо" в своем голосовании отдали предпочтение Виктору Цыганкову, Виталию Миколенко и Виталию Буяльскому.

Итоги голосования всех клубов будут объявлены позже.

УПЛ: итоги осенней части сезона

УПЛ ушла на перерыв 13 декабря - в этот день были сыграны последние матчи 13-го тура.

После первого круга в таблице лидирует "Динамо", которое опережает "Шахтер". В зоне вылета идет "Днепр-1".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Олимпика" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 8 голов.

После зимней паузы чемпионат возобновится 13 февраля.

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Автор: Антон Дударь