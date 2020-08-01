Скандальный легионер приступил к тренировкам в Динамо (фото)

Жерсон Родригес вернулся в расположение киевского клуба после аренды.

Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес вернулся в киевское "Динамо" после аренды в турецкий "Анкарагюджю".

Как сообщает официальный сайт "Динамо", Родригес уже тренируется на клубной базе.

Нападающий на данном этапе занимается отдельно с тренером по физподготовке.

Также к "Динамо" присоединились Сергей Булеца и Владислав Супряга, выступавшие в прошедшем сезоне за "Днепр-1", и Роман Вантух, который играл за "Олимпик" и "Александрию".

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Напомним, в декабре прошлого года Родригес был переведен в дубль "Динамо" из-за нарушений дисциплины - в частности, СМИ сообщали, что он приезжал на тренировки с запахом перегара. Позже президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что у Родригеса были проблемы с алкоголем. Кроме того, форвард был серьезно оштрафован за то, что эмоционально высказал свое недовольство экс-главному тренеру команды Алексею Михайличенко во время матча.

После этого Родригес отправился в аренду в Турцию, где забил 6 голов (4 - с пенальти) в 11 матчах. Однако, как сообщал УНИАН, "Анкарагюджю" досрочно прервал арендное соглашение футболиста после того, как он подрался с одноклубником.

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