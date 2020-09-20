20 сентября в Запорожье состоялся центральный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Заря" принимала "Шахтер".
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Поединок завершился результативной ничьей - 2:2.
В первом тайме "Заря" действовала на равных с чемпионом Украины, но счет на 17-й минуте открыл все равно "Шахтер": Корниенко совершил прострел, а на дальнем углу вратарской первым на мяче оказался Марлос - 1:0.
Луганчане довольно быстро восстановили равновесие. На 19-й минуте Кочергин получил передачу от Кабаева, сместился на левом фланге штрафной и нанес точный удар в ближний угол низом - 1:1.
В середине первого тайма подопечные Виктора Скрипника заработали пенальти - на 28-й минуте Кабаев упал в центре штрафной после контакта со Степаненко. Наказание точно реализовал Юрченко - 2:1. Еще до перерыва "горняки" имели несколько моментов, однако хозяев спасал вратарь и каркас ворот после удара Алана Патрика.
"Заря" не смогла помешать сопернику сравнять счет на старте второго тайма. "Шахтер" разыграл угловой, а Кривцов замкнул подачу с флажка ударом головой - 2:2.
В дальнейшем подопечные Луиша Каштру больше владели мячом, а "Заря" искала возможности забить на контратаках. На 66-й минуте Громов получил пас в штрафной "горняков" и мог забить, но запустил мяч над перекладиной. До финального свистка дончане создали минимум опасных моментов у ворот соперника.
"Заря" - "Шахтер" 2:2
Голы: Кочергин, 19, Юрченко, 28 (с пенальти) - Марлос, 17, Кривцов, 49
"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс (Гречкин, 78), Иванисеня, Юрченко (Цвек, 78), Назарина, Кочергин, Громов (Перович, 90+1), Кабаев (Гладкий, 88)
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 82), Марлос (Коноплянка, 81), Соломон (Тете, 74), Тайсон, Мораес (Фернандо, 87)
Предупреждения: Фаворов, Кочергин - Марлос, Кривцов, Степаненко
Украинская Премьер-лига: 3-й тур
- "Шахтер" набрал четыре очка в двух матчах и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Еще одна игра у дончан в запасе - встреча с "Рухом" была перенесена из-за вспышки коронавируса у львовян. "Заря" прервала серию из двух поражений и идет 12-й.
- В другом поединке дня "Олимпик" разгромил "Минай".
- В стартовом матче тура "Днепр-1" проиграл "Мариуполю", потерпев второе поражение подряд. После поединка днепрян и мариупольцев в отставку подал главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко.
- "Ворскла" на выезде обыграла "Александрию" и остается лидером в турнирной таблицы.
- Новичок УПЛ "Ингулец" смог отобрать очки у "Десны".
- "Динамо" в непростом матче со "Львовом" смогло одержать победу благодаря двум голам в концовке игры.
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