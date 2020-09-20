"Горняки" не смогли победить на "Славутич Арене".

20 сентября в Запорожье состоялся центральный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Заря" принимала "Шахтер".

Читайте такжеЗаря - Шахтер: обзор и полное видео матча УПЛ

Поединок завершился результативной ничьей - 2:2.

В первом тайме "Заря" действовала на равных с чемпионом Украины, но счет на 17-й минуте открыл все равно "Шахтер": Корниенко совершил прострел, а на дальнем углу вратарской первым на мяче оказался Марлос - 1:0.

Луганчане довольно быстро восстановили равновесие. На 19-й минуте Кочергин получил передачу от Кабаева, сместился на левом фланге штрафной и нанес точный удар в ближний угол низом - 1:1.

В середине первого тайма подопечные Виктора Скрипника заработали пенальти - на 28-й минуте Кабаев упал в центре штрафной после контакта со Степаненко. Наказание точно реализовал Юрченко - 2:1. Еще до перерыва "горняки" имели несколько моментов, однако хозяев спасал вратарь и каркас ворот после удара Алана Патрика.

"Заря" не смогла помешать сопернику сравнять счет на старте второго тайма. "Шахтер" разыграл угловой, а Кривцов замкнул подачу с флажка ударом головой - 2:2.

В дальнейшем подопечные Луиша Каштру больше владели мячом, а "Заря" искала возможности забить на контратаках. На 66-й минуте Громов получил пас в штрафной "горняков" и мог забить, но запустил мяч над перекладиной. До финального свистка дончане создали минимум опасных моментов у ворот соперника.

"Заря" - "Шахтер" 2:2

Голы: Кочергин, 19, Юрченко, 28 (с пенальти) - Марлос, 17, Кривцов, 49

"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс (Гречкин, 78), Иванисеня, Юрченко (Цвек, 78), Назарина, Кочергин, Громов (Перович, 90+1), Кабаев (Гладкий, 88)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 82), Марлос (Коноплянка, 81), Соломон (Тете, 74), Тайсон, Мораес (Фернандо, 87)

Предупреждения: Фаворов, Кочергин - Марлос, Кривцов, Степаненко

Украинская Премьер-лига: 3-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь