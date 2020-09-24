Немецкий клуб без особых проблем прошел украинцев.

В четверг, 24 сентября, украинская "Десна" на выезде встречалась с немецким "Вольфсбургом" в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

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Подопечные Александра Рябоконя в дебютном еврокубковом матче уступили сопернику со счетом 0:2.

В первом тайме украинская команда ни разу не попала в створ ворот немцев, тогда как "Вольфсбург" владел явным преимуществом и смог забить: Подачу с углового головой на ближней штанге в центр штрафной перевел Штеффен, а Гилавоги расстрелял ворота с нескольких метров - 1:0.

После перерыва "Десна" смогла заставить соперника понервничать. Сначала Конопля и Калитвинцев пробивали, а Гилавоги дважды оказался на пути мяча. Позже Конопля заработал опасный штрафной, а идеальный удар от черниговцев со стандарта парировал голкипер Кастельс.

Ситуация стала критической для украинцев после удаления защитника Тамма - эстонец сфолил в борьбе с вратарем и совершил грубый подкат в центре поля, за что получил две желтые карточки.

"Вольфсбург" спокойно довел дело до победы - "Десне" пришлось больше обороняться и забыть про массивные атаки. В добавленное время Шлагер после передачи Мехмеди вышел на свидание с вратарем "Десны" и отдал пас на Гинчека, который катнул мяч в пустые ворота и установил окончательный счет - 2:0.

"Вольфсбург" - "Десна" - 2:0

Голы: Гилавоги, 17, Гинчек, 90+2

"Вольфсбург": Кастельс, Руссильон, Гилавоги, Лакруа (Брукс, 62), Штеффен, Арнольд, Шлагер, Виктор, Мехмеди, Мармуш (Отавио, 58), Вегхорст (Гинчек, 78)

"Десна": Паст, Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля, Домбровский (Ермаков, 65), Огиря, Картушов (Гуцуляк, 46), Тотовицкий, Калитвинцев, Будковский (Шевцов, 84)

Предупреждения: Мармуш - Тамм, Конопля, Огиря, Тотовицкий

Удаление: Тамм, 60

Украинские клубы в еврокубках: главное

Судьба путевки в следующий этап решалась в одном поединке, поэтому "Десна" покинула Лигу Европы.

На групповом этапе Лиги Европы текущего сезона сыграет луганская "Заря". "Колос" продолжит путь в квалификации, если пройдет "Риеку".

В групповом раунде Лиги чемпионов Украину представит донецкий "Шахтер".

Киевское "Динамо" также может присоединиться к дончанам, если пройдет "Гент" в плей-офф квалификации. Первый матч в Бельгии завершился победой команды Мирчи Луческу.

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Автор: Данил Слесь