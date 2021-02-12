13 и 14 февраля пройдут матчи 14-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот тур станет первым в 2021 году. Зимняя спячка завершилась.
"Динамо" на "Олимпийском" будет принимать "Олимпик". А центральный матч тура состоится в Запорожье, где померятся силами 3-я и 4-я команды чемпионата - "Заря" с "Десной".
Расписание трансляций
13 февраля
14.00. "Заря" - "Десна"
Трансляция "ТВ УНИАН"
14.00. "Минай" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Колос" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Динамо" - "Олимпик"
Трансляция - "2+2"
14 февраля
14.00. "Мариуполь" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Днепр-1" - "Ингулец"
Трансляция "ТВ УНИАН"
17.00. "Рух" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 1"
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Украинская Премьер-лига: 13-й тур
- После 13 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 30 очков и на одно очко опережает "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Десна" (23 очков).
- В зоне вылета идет "Днепр-1", у которого в активе 8 очков.
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