"Ищем клуб": бразильский футболист настроен покинуть Шахтер

Тете хочет перейти в клуб, где будет получать больше игрового времени.

Вингер донецкого "Шахтера" Тете признался, что занимается со своим агентом рассмотрением вариантов продолжения карьеры за пределами Украины.

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Футболиста цитирует GauchaZH.

"Я счастлив, что нахожусь в Европе. Это шаг, о котором мечтает любой бразильский игрок. Сегодня я здесь.

Мы ищем клуб, в котором я смог бы стать ключевой частью команды и лидером. Когда настанет подходящий момент, мы будем выбирать", - сказал Тете.

20-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач за "Шахтер". Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны "Баварии".

УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" не хочет продавать Тете в ближайшее время.

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