Украинская ассоциация футбола настаивает, что сборная была готова выйти на поле.

Дело об отмене матча 6-го тура группового этапа Лиги наций между Швейцарией и Украиной может быть рассмотрено в понедельник, 23 ноября.

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Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Решение будет выносить Дисциплинарный комитет УЕФА.

К этому дню стороны должны предоставить всю аргументацию своих позиций. В УАФ настаивают, что у сборной Украины было 13 футболистов, которые необходимы для участия в матче.

Также в пользу сборной Украины будет тот факт, что все тесты футболистов и тренеров в Киеве после возвращения из Швейцарии были отрицательными.

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Данил Слесь