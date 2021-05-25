Андрей Шевченко и Кристен Пазик / фото instagram.com/andriyshevchenko
В семье главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко произошло горе. Ушла из жизни кузина супруги Шевченко Кристен Пазик Миа.
Об этом Пазик сообщила в Instagram-stories.
Она опубликовала фото девушки с молитвенным эмодзи и написала ее годы жизни: 2005-2021.
Причины смерти не называются.
instagram.com/kristenpazik1
instagram.com/kristenpazik1
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