В юном возрасте умерла двоюродная сестра жены Андрея Шевченко.

В семье главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко произошло горе. Ушла из жизни кузина супруги Шевченко Кристен Пазик Миа.

Об этом Пазик сообщила в Instagram-stories.

Она опубликовала фото девушки с молитвенным эмодзи и написала ее годы жизни: 2005-2021.

Причины смерти не называются.

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Автор: Антон Дударь