Главный тренер Севильи заплакал после победы в финале Лиги Европы (фото)
12:20, 22 августа 2020Футбол
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Хулен Лопетеги завоевал свой первый клубный трофей.
Хулен Лопетеги с трофеем Лиги Европы / фото REUTERS
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги не смог сдержать слезы после победы в финале Лиги Европы.
Испанская команда одержала победу в решающем матче над "Интером" со счетом 3:2.
Сразу после финального свистка наставник "Севильи" начал плакать. Для Лопетеги этот трофей стал первым в карьере на клубном уровне. В прошлом ему удавалось выигрывать только чемпионаты Европы с молодежными сборными Испании разных возрастов.
фото REUTERS
фото REUTERS
Финал Лиги Европы: итоги
- "Севилья" выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА в шестой раз в истории и является рекордсменом по этому показателю. Ранее она побеждала в турнире в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.
- "Севилья" выиграла в шестом из шести финалов Лиги Европы/Кубка УЕФА.
- "Интер" в пятый раз играл в финале турнира и во второй раз потерпел поражение.
- В "Финале восьми" Лиги Европы "Интер" прошел "Байер" (2:1) и разгромил "Шахтер" со счетом 5:0, а "Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).
- "Финал восьми" Лиги Европы проходил с 10 по 21 августа в Германии - в таком формате победитель турнира определялся впервые.
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