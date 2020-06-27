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Барселона вновь потеряла очки в чемпионате Испании (фото)

20:17, 27 июня 2020
Футбол
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фото REUTERS

Каталонцам не помог дубль Луиса Суареса. "Сельта" на каждый гол соперника отвечала своим, сравняв счет на 88-й минуте. Хозяева могли и вырвать победу, однако Нолито не реализовал свой шанс в концовке.

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"Барселона" потеряла очки во второй раз в пяти матчах после возобновления сезона. Предыдущая ничья стоила каталонцам первого места в таблице. Теперь же мадридский "Реал", который 24 июня сыграет с аутсайдером "Эспаньолом", имеет шансы оторваться от каталонцев в чемпионской гонке на 3 очка.

"Сельта" - "Барселона" - 2:2

Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 - Луис Суарес, 20, 67

"Сельта": Бланко, Айду, Саенс, Араухо (Мурильо, 73), Васкес, Мендес (Брадарич, 60), Йокушлу (Рафинья, 60), Денис Суарес, Гонсалес Родриганьес (Мина, 81), Смолов (Нолито, 60), Аспас

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Альба (Фирпо, 81), Пике, Умтити, Видаль, Ракитич, Пуч (Артур, 86), Месси, Луис Суарес (Гризманн, 81), Фати (Брайтвейт, 69)

фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Неймар проиграл громкое дело против "Барселоны".

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