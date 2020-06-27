Барселона вновь потеряла очки в чемпионате Испании (фото)

Дубль Луиса Суареса не помог обыграть "Сельту".

"Барселона" не смогла обыграть "Сельту" на выезде в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Каталонцам не помог дубль Луиса Суареса. "Сельта" на каждый гол соперника отвечала своим, сравняв счет на 88-й минуте. Хозяева могли и вырвать победу, однако Нолито не реализовал свой шанс в концовке.

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"Барселона" потеряла очки во второй раз в пяти матчах после возобновления сезона. Предыдущая ничья стоила каталонцам первого места в таблице. Теперь же мадридский "Реал", который 24 июня сыграет с аутсайдером "Эспаньолом", имеет шансы оторваться от каталонцев в чемпионской гонке на 3 очка.

"Сельта" - "Барселона" - 2:2

Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 - Луис Суарес, 20, 67

"Сельта": Бланко, Айду, Саенс, Араухо (Мурильо, 73), Васкес, Мендес (Брадарич, 60), Йокушлу (Рафинья, 60), Денис Суарес, Гонсалес Родриганьес (Мина, 81), Смолов (Нолито, 60), Аспас

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Альба (Фирпо, 81), Пике, Умтити, Видаль, Ракитич, Пуч (Артур, 86), Месси, Луис Суарес (Гризманн, 81), Фати (Брайтвейт, 69)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Неймар проиграл громкое дело против "Барселоны".

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