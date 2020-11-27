Сборная Украины / фото REUTERS

Международная федерация футбола представила свежий рейтинг национальных сборных.

Он опубликован на официальном сайте ФИФА.

Сборная Украины в рейтинге опустилась на одну строчку и занимает 24-е место.

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Топ-10 рейтинга

1 (1). Бельгия - 1 780 баллов

2 (2). Франция - 1755

3 (3). Бразилия - 1743

4 (4). Англия - 1670

5 (5). Португалия - 1662

6 (6). Испания - 1645

7 (8). Аргентина - 1642

8 (7). Уругвай - 1639

9 (11). Мексика - 1632

10 (12). Италия - 1625

24 (23). Украина - 1528

Сборная Украины: матчи в ноябре

  • Ноябрьский цикл матчей начался для сборной Украины с поражения от Польши в товарищеской игре (0:2).
  • Затем "желто-синие" в рамках Лиги наций проиграли Германии - 1:3.
  • 17 ноября должен был состояться матч Лиги наций Швейцария - Украина, однако он был отменен. Рассмотрев дело, УЕФА присудил техническое поражение украинской сборной. Из-за этого "желто-синие" покинули элитный дивизион Лиги наций.

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Автор: Антон Дударь