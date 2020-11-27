Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Международная федерация футбола представила свежий рейтинг национальных сборных. Он опубликован на официальном сайте ФИФА. Сборная Украины в рейтинге опустилась на одну строчку и занимает 24-е место. Читайте также"Это беспредел": Маркевич считает, что Англии или Германии не засчитали бы техническое поражение на месте Украины Топ-10 рейтинга 1 (1). Бельгия - 1 780 баллов 2 (2). Франция - 1755 3 (3). Бразилия - 1743 4 (4). Англия - 1670 5 (5). Португалия - 1662 6 (6). Испания - 1645 7 (8). Аргентина - 1642 8 (7). Уругвай - 1639 9 (11). Мексика - 1632 10 (12). Италия - 1625 24 (23). Украина - 1528 Сборная Украины: матчи в ноябре Ноябрьский цикл матчей начался для сборной Украины с поражения от Польши в товарищеской игре (0:2).

Затем "желто-синие" в рамках Лиги наций проиграли Германии - 1:3.

17 ноября должен был состояться матч Лиги наций Швейцария - Украина, однако он был отменен. Рассмотрев дело, УЕФА присудил техническое поражение украинской сборной. Из-за этого "желто-синие" покинули элитный дивизион Лиги наций. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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