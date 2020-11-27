Международная федерация футбола представила свежий рейтинг национальных сборных.
Он опубликован на официальном сайте ФИФА.
Сборная Украины в рейтинге опустилась на одну строчку и занимает 24-е место.
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Топ-10 рейтинга
1 (1). Бельгия - 1 780 баллов
2 (2). Франция - 1755
3 (3). Бразилия - 1743
4 (4). Англия - 1670
5 (5). Португалия - 1662
6 (6). Испания - 1645
7 (8). Аргентина - 1642
8 (7). Уругвай - 1639
9 (11). Мексика - 1632
10 (12). Италия - 1625
24 (23). Украина - 1528
Сборная Украины: матчи в ноябре
- Ноябрьский цикл матчей начался для сборной Украины с поражения от Польши в товарищеской игре (0:2).
- Затем "желто-синие" в рамках Лиги наций проиграли Германии - 1:3.
- 17 ноября должен был состояться матч Лиги наций Швейцария - Украина, однако он был отменен. Рассмотрев дело, УЕФА присудил техническое поражение украинской сборной. Из-за этого "желто-синие" покинули элитный дивизион Лиги наций.
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