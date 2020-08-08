Ювентус уволил главного тренера, выигравшего чемпионат Италии

Туринский клуб официально объявил о расставании с Маурицио Сарри после вылета из Лиги чемпионов.

Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера туринского "Ювентуса".

Об этом сообщил официальный сайт "Юве".

Клуб поблагодарил тренера за то, что он "написал новую страницу в истории клуба", приведя "Ювентус" к девятому подряд чемпионскому титулу.

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Сарри возглавил "Ювентус" летом 2019 года. Под руководством 61-летнего тренера туринцы выиграли Серию А, однако не смогли выиграть Суперкубок Италии, а также уступили в финале Кубка Италии.

Очевидно, что последней каплей для руководства "Ювентуса" стал вылет команды из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Туринцы по сумме двух встреч не смогли пройти "Лион" (0:1, 2:1).

Кроме того, не исключено, что руководство клуба было недовольно игрой команды.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ювентус" и "Барселона" совершили обмен футболистами.

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