"Сантос" выступил с официальным заявлением.

Бразильский "Сантос" сделал заявление, в котором отрицает тот факт, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб.

Заявление опубликовано на официальном сайте "Сантоса".

В бразильском клубе считают, что достижение по-прежнему принадлежит Пеле, так как он забил 448 голов в товарищеских матчах.

"В последние несколько дней в прессе и в социальных сетях много говорилось о количестве голов, забитых Пеле в футболке "Сантоса". По некоторым данным, аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" стал игроком, забившим больше всего голов за один и тот же клуб - 644. Но не были посчитаны товарищеские матчи, голы в которых также можно считать официальными", - говорится в заявлении.

В "Сантосе" подчеркнули, что Пеле забил за клуб 1091 гол: 643 - в официальных играх и 448 - в товарищеских.

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"Многие из 448 мячей Пеле, которые сегодня пытаются не учитывать, были забиты в ворота ведущих команд своих стран: "Коло Коло", "Америка", "Интер" (8 голов), "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс", "Универсидад де Чили", "Реал", "Ювентус", "Наполи", Бенфика" и других. "Барселона", за которую сейчас играет Месси, также стала его жертвой: четыре мяча в четырех играх", - отметили в "Сантосе", добавив, что гол в ворота "Трансвааля" из Суринама статистически имеет такую же ценность, что и гол, забитый в ворота мадридского "Реала".

Напомним, Месси побил рекорд Пеле 22 декабря в матче против "Вальядолида", забив 644 гол за "Барселону".

Легендарный Пеле выступал за "Сантос" в период с 1956 по 1974 годы.

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Автор: Антон Дударь