Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в сферу интересов лондонского "Арсенала".
Об этом сообщает footnews.be со ссылкой на Indo Sport.
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Кроме Яремчука, в шорт-листе у "Арсенала" - Одсон Эдуард из "Селтика" и Андре Силва, выступающий на правах аренды за "Айнтрахт" Франкфурт.
В текущем сезоне на счету Яремчука 15 голов в 23 матчах чемпионата Бельгии, 2 гола в семи матчах еврокубков и 1 гол в двух играх Кубка Бельгии.
Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"
- Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.
- Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, так как хочет выручить не меньше 20 миллионов евро.
- В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.
- Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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