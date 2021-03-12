Роман Яремчук, по данным СМИ, находится в шорт-листе "канониров".

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в сферу интересов лондонского "Арсенала".

Об этом сообщает footnews.be со ссылкой на Indo Sport.

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Кроме Яремчука, в шорт-листе у "Арсенала" - Одсон Эдуард из "Селтика" и Андре Силва, выступающий на правах аренды за "Айнтрахт" Франкфурт.

В текущем сезоне на счету Яремчука 15 голов в 23 матчах чемпионата Бельгии, 2 гола в семи матчах еврокубков и 1 гол в двух играх Кубка Бельгии.

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.

Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, так как хочет выручить не меньше 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.

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Автор: Антон Дударь