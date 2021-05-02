Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук забил в ворота "Мехелена" в 1-м туре плей-офф чемпионата Бельгии.
На 46-й минуте форвард "размочил" ворота соперников и сделал счет 2:1. Это 21-й гол Яремчука в текущем сезоне за "Гент". Также на его счету 7 голевых передач.
После гола нашего голеадора за дело уже взялся Роман Безус. Он отдал ассист на Вадису Оджиджу-Офое, который установил окончательный счет в матче - 2:2. Для Безуса это 7-я голевая передача в сезоне. Также он трижды отличался забитым голом в нынешнем сезоне.
Отметим, что за этот матч портал Whoscored поставил оценку Яремчуку - 8,5 - наивысший балл, что сделал бомбардира героем вечера. А Безусу - 7,4! Это третий показатель в составе "Гента".
Гол Яремчука.
Голевая передача Безуса.
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