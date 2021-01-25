Итальянская "Рома" готова заплатить 12 млн евро за нападающего бельгийского "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука.
Об этом сообщает Voetbal.
Яремчук может сменить клубную прописку уже этой зимой. Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека видит в Яремчуке замену Эдину Джеко. Фонсека имеет конфликт с боснийским нападающим. Клуб из столицы Италии предложил за Яремчука 12 млн евро.
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По данным Transfermarkt стоимость экс-нападающего киевского "Динамо" достигает 11 миллионов евро.
Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"
- О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.
В октябре Яремчук публично заявил, что он "не в тюрьме" и что хочет покинуть "Гент". Зимой также сообщалось, что форвард хочет перебраться в топ-чемпионат.
По информации СМИ, "Гент" хочет выручить за Яремчука 20-25 миллионов евро. Клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом.
Главный тренер "Гента" зимой прояснил будущее Яремчука.
Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
В текущем сезоне на счету Яремчука 12 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах за бельгийский клуб.
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