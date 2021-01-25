Романа Яремчука рассматривают как замену капитану "Ромы" Эдину Джеко.

Итальянская "Рома" готова заплатить 12 млн евро за нападающего бельгийского "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука.

Об этом сообщает Voetbal.

Яремчук может сменить клубную прописку уже этой зимой. Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека видит в Яремчуке замену Эдину Джеко. Фонсека имеет конфликт с боснийским нападающим. Клуб из столицы Италии предложил за Яремчука 12 млн евро.

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По данным Transfermarkt стоимость экс-нападающего киевского "Динамо" достигает 11 миллионов евро.

Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"

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Автор: Будрин Артем