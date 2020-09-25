"Колос" проиграл хорватской "Риеке" в овертайме.

Украинский "Колос" в третьем раунде квалификации Лиги Европы на выезде играл с хорватской "Риекой".

Клуб из Ковалевки потерпел поражение в овертайме и покинул еврокубки.

Первый тайм прошел под диктовку "Риеки", однако самым опасным моментом отметился "Колос". Перед перерывом Евгений Новак в касание замыкал скидку Владимира Лысенко, но мяч прошел над перекладиной.

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После перерыва хозяева продолжили владеть инициативой, а "Колос" искал шансы в контригре. На 90-й минуте украинский клуб мог забивать победный мяч, однако Евгений Селезнев после прострела с левого фланга, находясь прямо перед воротами, не сумел укротить мяч на скользком от дождя газоне и пробил выше.

В овертайме команды продолжили играть под проливным дождем и на газоне, который перестал с ним справляться. Мяч застревал в лужах и на некоторых участках не катился по газону, однако рефери посчитал, что матч можно продолжать.

На 102-й минуте "Колос" пропустил - угловой у ворот украинского клуба завершился ударом из пределов вратарской от Жоау Эсковала, после которого мяч влетел в ворота от перекладины.

На 115-й минуте украинский клуб пропустил еще раз - Евгений Волынец выронил мяч из рук, чем и воспользовались соперники затолкав сферу в пустые ворота.

"Риека" - "Колос" - 2:0

Голы: Эсковал, 102, Андрияшевич, 115

"Риека": Невистич, Цапан, Велкоски (Эсковал, 91), Смолчич, Гнезда-Черин (Лепиница, 99), Павичич (Куленович, 71), Томечак (Распопович, 90+1), Штефул, Мурич, Лончар, Адрияшевич

"Колос": Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров (Ореховский. 109), Новак, Емец, Задоя, Богданов, Смирный (Костышин, 84), Антюх (Морозко, 90+4), Лысенко (Селезнев, 71)

Предупреждения: Распопович, Смолчич, Лепиница - Кравченко, Задоя, Богданов

"Колос": дебют в еврокубках

"Колос", который еще два сезона назад играл в Первой лиге Украины, дебютировал на евроарене. Команда из Ковалевки пробилась в еврокубки, выиграв плей-офф УПЛ за Лигу Европы.

"Колос" стал двадцатым украинским клубом, который сыграл в еврокубках.

Ранее в своем первом матче на евроарене в рамках второго раунда квалификации ЛЕ "Колос" на выезде обыграл греческий "Арис".

В Лиге Европы после вылета "Колоса" и "Десны" Украину будет представлять "Заря".

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Автор: Антон Дударь