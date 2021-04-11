Рональд Куман считает, что рефери должен был назначать пенальти.

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман пожаловался на судейство в "Эль-Класико" против "Реала", в котором каталонцы проиграли со счетом 1:2.

Слова Кумана приводит Marca.

"Думаю, что если вы смотрели матч и вы из Барселоны, то вы недовольны двумя решениями арбитра. В первом тайме мы слабо играли и в атаке, и в защите. Во втором стало лучше, и я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В ситуации с падением Брэйтуэйта после контакта с Менди надо было назначать пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию", - сказал Куман.

"Пенальти был явный. Но в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолкнуть. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR? Все видели этот эпизод", - добавил тренер.

Читайте такжеРеал выиграл битву у Барселоны и вышел в лидеры чемпионата Испании (видео)Отметим, что матч судил рефери Хесус Хиль Мансано, который заменил получившего перед игрой травму Антонио Матеу Лаоса.

"Реал" - "Барселона": итоги матча

"Реал" набрал 66 очков и как минимум на сутки возглавил таблицу Ла Лиги. У "Атлетико" также 66 очков и матч в запасе. У "Барселоны" - 65 очков и третья позиция.

"Реал" и "Барселона" в 182-й раз встречались в чемпионате Испании. "Сливочные" победили в 75-й раз, у "Барселоны" - 72 победы.

Лучшим игроком матча признан Тони Кроос.

Гол Тони Крооса стал первым голом "Реала" прямым ударом со штрафного в "Эль-Класико" с 2000 года.

Карим Бензема стал четвертым игроком "Реала" в истории, которому удалось забить в семи подряд матчах Ла Лиги после Рууда ван Нистельроя, Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

Лионель Месси не может забить "Реалу" в семи подряд матчах. В последний раз он забивал в "Эль-Класико" в мае 2018 года.

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Автор: Антон Дударь