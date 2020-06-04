Легендарный экс-футболист Реала может возглавить немецкий клуб

Рауль является претендентом на пост главного тренера в "Шальке".

Бывший нападающий сборной Испании и мадридского "Реала" Рауль может стать главным тренером немецкого "Шальке".

Об этом сообщает AS со ссылкой на Sport Bild.

Рауль входит в список претендентов на то, чтобы возглавить "Шальке", если руководство клуба решит уволить нынешнего наставника команды Давида Вагнера.

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Источник отмечает, что в "Шальке" восхищаются Раулем, который выступал за немецкий клуб с 2010 по 2012 годы.

Рауль начал свою тренерскую карьеру в системе "Реала". Ранее он тренировал молодежный состав, а с прошлого года работает с дублем "сливочных".

Стоит отметить, что "Шальке" не может выиграть уже в десяти матчах подряд.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что испанский экс-вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес будет тренировать клуб из четвертого дивизиона.

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