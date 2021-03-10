ПСЖ может праздновать проход в 1/4 финала.

"Пари Сен-Жермен" не позволил "Барселоне" сотворить чудо в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы должны были забивать минимум 4 мяча для прохода в следующую стадию, однако чемпионы Франции сохранили преимущество и не допустили ошибок четырехлетней давности.

В первой половине игры соперники обменялись голами в середине тайма. Сперва в ворота "Барселоны" был назначен пенальти после падения Мауро Икарди. Одиннадцатиметровый реализовал Килиан Мбаппе. Однако, впоследствии Лео Месси сумасшедшим пушечным выстрелом в девятку сравнял счет. На последних минутах первого тайма каталонцы могли выйти вперед и пойти отдыхать в хорошем настроении.

В ворота парижан был назначен пенальти после падения Антуана Гризманна, которого задел Левейн Кюрзава. В это трудно поверить, но Месси промахнулся. Кейлор Навас "вытащил" удар, переведя его на перекладину!

Во втором тайме голов команды не забивали.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

ПСЖ - Барселона - 1:1 (первый матч – 4:1)

Голы: Мбаппе, 30 (пен.) - Месси, 37

ПСЖ: Навас, Кюрзава (Диалло, 46), Кимпембе, Маркиньос, Флоренци (Дагба, 76), Гуйе (Данилу, 59), Верратти (Рафинья, 84), Паредес, Мбаппе, Икарди, Дракслер (Ди Мария, 59).

"Барселона": тер Штеген, Альба, Ленгле, Мингеса (Фирпо, 35), Дест (Тринкау, 66), Педри (Пьянич, 79), Бускетс (Мориба, 79), Де Йонг, Дембеле (Бретвейт, 79), Гризманн, Месси.

Нереализованный пенальти: Месси (вратарь), 45+3

"Барселона" - ПСЖ: главное

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Барселона".

ПСЖ в этой встрече не мог рассчитывать на своего лидера Неймара, получившего травму.

Килиан Мбаппе забил свой шестой гол в текущем розыгрыше турнира.

Наставник парижского клуба Маурисио Почеттино во второй раз в своей карьере сыграет в 1/4 Лиги чемпионов.

По версии Whoscored лучшим игроком матча назван вратаря ПСЖ - Кейлора Наваса. Он заслуженно получает наивысший балл - 8,6 за свои сногсшибательные сейвы.

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Автор: Будрин Артем