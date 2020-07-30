Первая пресс-конференция Луческу в Динамо: видео трансляция

"Динамо" проведет презентацию румынского тренера.

Киевское "Динамо" 30 июля проводит презентацию нового главного тренера команды Мирчи Луческу.

Румынский тренер в ходе пресс-конференции ответит на вопросы СМИ.

Пресс-конференция проходит в режиме онлайн.

Начало пресс-конференции - в 12.00.

Трансляция доступна на официальном канале "Динамо" в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно, кто войдет в тренерский штаб Луческу в "Динамо".

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