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Первая пресс-конференция Луческу в Динамо: видео трансляция

12:00, 30 июля 2020
Футбол
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Мирча Луческу / фото dynamo.kiev.ua

Румынский тренер в ходе пресс-конференции ответит на вопросы СМИ.

Пресс-конференция проходит в режиме онлайн.

Начало пресс-конференции - в 12.00.

Трансляция доступна на официальном канале "Динамо" в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно, кто войдет в тренерский штаб Луческу в "Динамо".

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