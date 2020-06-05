Клубы футбольной Первой лиги Украины решили судьбу текущего сезона

Чемпионат планируют доиграть и не завершать досрочно.

Клубы Первой лиги приняли участие в голосовании по вопросу возобновления сезона после карантина.

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Об этом сообщает Tribuna.com.

На собрании присутствовали представители десяти клубов. Из них шесть поддержали решение возобновить чемпионат - єто "Ингулец", "Металлист-1925", "Агробизнес", "Оболонь-Бровар", "Черкащина" и запорожский "Металлург".

Воздержались "Кремень", "Прикарпатье", "Николаев" и "Черноморец". При этом участвовать в совещании и голосовании отказались "Минай", "Волынь" и "Рух", которые не поддерживают идею рестарта сезона без каких-либо гарантий безопасности на фоне распространения коронавируса.

Кроме того, было решено, что после двух неявок на матчи команда выбывает из турнира, но остается под эгидой Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Теперь окончательное решение по рестарту сезона должен утвердить исполком Украинской ассоциации футбола. Ожидается, что Первая лига возобновится 23 июня.

УНИАН ранее сообщал о том, что УПЛ официально отменила два матча с участием "Карпат" из-за вспышки коронавируса в клубе.

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