Владислав Гельзин врывался в комнату к арбитрам, а после игры выдал матерную тираду.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола до конца сезона запретил донецкому "Олимпику" проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

В УАФ подчеркнули, что организация матча "Олимпик" - "Шахтер" "не отвечала требованиям Регламента УПЛ и Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ".

Также в УАФ назвали конкретные претензии к "Олимпику":

Читайте такжеПрервали полосу неудач: Шахтер одержал важную победу в дерби"В частности, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего уровня безопасности при подготовке и проведении матча, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью. Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований".

На "Олимпик" также наложили штраф в размере 500 тысяч гривен, а если нарушения повторятся, то с донецкого клуба могут снять очки.

Известно, что президент "Олимпика" Владислав Гельзин несколько раз врывался в комнату арбитров, а после матча обматерил судей в прямом эфире.

На стадионе "Динамо" "Олимпик" проводил все свои домашние матчи. Теперь команда может переехать на стадион имени Банникова.

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Автор: Антон Дударь