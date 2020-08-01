Динамо пытается подписать звезду чемпионата Хорватии - СМИ

Никола Моро может усилить киевскую команду.

Киевское "Динамо" пытается заполучить полузащитника загребского "Динамо" Николу Моро.

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Об этом сообщает Jutarnji list.

По информации издания, этот факт подтвердили сразу несколько источников. "Динамо" даже сделало предложение в размере 7 миллионов евро, но получило отказ.

При этом в Загребе готовы и дальше обсуждать этот вопрос с возможным трансфером футболиста, однако сам Моро пока не горит большим желанием ехать в Киев.

Ситуация в ближайшее время еще может измениться. Этому может поспособствовать хорват Огнен Вукоевич, который вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу и имеет связи с клубом на своей родине.

Также у киевлян хватает конкурентов в борьбе за хавбека. В начале года предложение по Моро, который способен сыграть в центре поля, делал донецкий "Шахтер" - "горняки" были готовы заплатить за 22-летнего хорвата 12 миллионов евро.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" объявило об уходе из команды опытного легионера.

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