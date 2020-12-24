Трое украинских голкиперов тоже получат эксклюзивные подарки от Месси.

Недавно аргентинский нападающий Лионель Месси забил 644-й гол за "Барселону", побив рекорд Пеле по количеству голов в составе одного клуба.

В честь этого Месси, совместно с одной из пивных компаний, решил разослать 644 бутылки с пивом всем вратарям, которым он забивал в составе "Барселоны", пишет "24 Спорт" со ссылкой на Editorji.

Кто получит пиво от Месси

Форвард пришлет каждому голкиперу на память эксклюзивное пиво, где пронумерованы все голы игрока Барселоны. Каждый вратарь получит количество бутылок пива, равное количеству пропущенных голов от Месси. Вместе с ним будет добавлено письмо от аргентинца.

В общем 160 вратарей получат такой подарок от Месси. Среди них есть и представители Украины: ими станут Александр Шовковский (две бутылки), Андрей Пятов (3 бутылки) и Руслан Нещерет (одна бутылка).

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон уже получил две бутылки пива от Лионеля Месси: ему достались №514 и №515.

"Спасибо за пиво. Приму это как комплимент. У нас были большие битвы в эти годы! Лео, поздравляю с побитием рекорда. Это действительно невероятное достижение», - написал Буффон.

А вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов пока ждет обещанное пиво от Месси.

«Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси. Интересно, что приготовил Криштиану Роналду за свой 700-й гол в карьере», - написал Пятов.

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Автор: Олег Давыгора