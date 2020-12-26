Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал двух лучших тренеров, под руководством которых ему доводилось играть.
Об этом он сказал в интервью La Sexta, передает Marca.
Аргентинец выделил Пепа Гвардиолу и Луиса Энрике.
"У Пепа есть что-то особенное, он заставляет вас смотреть на вещи по-другому: как он готовится к матчам, как нужно защищаться, как атаковать... Он точно скажет вам, какой будет игра, как вам нужно атаковать, чтобы победить.
Мне повезло, что я провел много времени с Гвардиолой и Луисом Энрике - двумя лучшими. Они многому научили меня в футболе, в том числе тактической мудрости", - сказал Месси.
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Под руководством Гвардиолы Месси выступал с 2008 по 2012 годы, а Луис Энрике тренировал аргентинца с 2014 по 2017-й. С этими наставниками Месси в общей сложности три раза выиграл Лигу чемпионов из своих четырех.
Отметим, что в "Барселоне" Месси также играл под руководством Франка Райкарда, Тито Вилановы, Херардо Мартино, Эрнесто Вальверде, Кике Сетьена, а сейчас работает с Рональдом Куманом.
В сборной Аргентины у него было девять наставников: Хосе Пекерман, Альфио Басиле, Диего Марадона, Серхио Батиста, Алехандро Сабелья, Херардо Мартино, Эдгардо Бауса, Хорхе Сампаоли и нынешний тренер команды Лионель Скалони.
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